تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات من بيع التبغ

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.

وينص الأمر الحكومي على أن المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة تُستثنى من تطبيق أحكام الأمر عدد 1916 لسنة 1995، على أن يتمّ بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود، تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم.

ويتعين المحافظة على الحصّة الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المنتفعين برخص استغلال محلات بيع التبغ.

وينص الفصل الثاني من الأمر، على أن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير التجارة وتنمية الصادرات مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

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