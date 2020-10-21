تمكين عربات نقل البضائع من التنقل خلال فترة حظر التجول

أعلنت وزارة النقل و اللوجستيك في بلاغ لها، أنه بإمكان أصحاب عربات نقل البضائع التنقل خلال فترة حظر التجول شريطة استظهار السائق بترخيص أو إذن بمأمورية من صاحب المؤسسة أو الناقل.

وذكرت الوزارة بوجوب الامتثال لتعليمات الوحدات الأمنيّة، وذلك حرصا على معاضدة الجهود الوطنيّة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا عملا بإجراءات رئاسة الحكومة المتعلقة بتطبيق حظر الجولان في كافة ولايات الجمهورية بداية من يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020، للحد من انتشار فيروس covid 19 وفي إطار تسهيل عمليات نقل البضائع خاصة منها الحيوية والمنتوجات المرتبطة بعمليات التصدير والتوريد.

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