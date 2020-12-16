تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة: توقيع اتفاقية قرض بقيمة 5 ملايين أورو

تم التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 5 ملايين أورو أمس الثلاثاء، بين البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والشركة العربية التونسية للتأجير، من أجل دعم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وسيمكن هذا القرض من توفير تمويل طويل الأجل لهذه الشركات، لمساعدتها في تمويل اقتناء المعدات والمركبات التجارية الخفيفة والشاحنات والعقارات.

ويتم دعم القرض من قبل الاتحاد الأوروبي في تونس كجزء من مبادرة الشمول المالي، وهو برنامج شامل لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجزء الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط ، لتصبح أكثر قدرة على المنافسة والتطور.

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