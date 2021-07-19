تمّ تركيزه بمنوبة: وصول 4 طائرات عسكرية مغربية محملة بباقي مستلزمات انشاء مستشفى ميداني

حلت، صباح اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 4 طائرات عسكرية مغربية محملة ببقية التجهيزات الضرورية لإنشاء مستشفى ميداني في إطار دعم المملكة المغربية الشقيقة لتونس في جهودها لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقد تم الشروع في تركيز هذا المستشفى الميداني بمنطقة منوبة للانطلاق في استغلاله في أقرب الآجال تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية.

وقد كان في استقبال هذه التجهيزات نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي.

كلمات البحث :طائرات عسكرية;مستشفى ميداني;منوبة