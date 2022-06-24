تم تهيئته خلال 5 أيام: تدشين مؤسسة فداء

تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح هذا اليوم الجمعة 24 جوان 2022 مرفوقا بنجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة، بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والستين لإنبعاث الجيش الوطني، تدشين مؤسسة فداء، التي ستتولى الإحاطة الكاملة بعائلات الشهداء والجرحى، طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 09 أفريل 2022.

ويحتضن مبنى من العقارات المصادرة مقر مؤسسة فداء تم ترميمه وتجهيزه وتوفير كل المرافق به في ظرف قياسي لم يتجاوز خمسة أيام من قبل المؤسسة العسكرية بعد أن كان مهملا لمدة تزيد عن عشرة سنوات.

وأعلن الرئيس أن مقر المؤسسة تم تهيئته خلال 5 أيام بعد أن كان مهجورا، معتبرا أن من قدّم نفسه فداءً للوطن والشعب يستحق كل الرعايا .

وقال الرئيس: » أموال الشعب المصادرة ستعود إلى الشعب… يكفي من التجارة بدماء الشهداء وبآلام الجرحى وستتوفر كل الإمكانيات للإحاطة الحقيقية بهم.. سنبقى دائما فداءً لهذا الوطن » .

ودعا سعيد إلى توفير طبيب نفسي بالمؤسسة يكون موجودا للإحاطة النفسية بعائلات الشهداء والجرحى.

كلمات البحث :تدشين;مؤسسة فداء