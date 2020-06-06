تنسيقية اعتصام الكامور تتّخذ 3 قرارات احتجاجية

اتّخذت تنسيقية اعتصام الكامور خلال اجتماعها اليوم السبت 6 جوان 2020، عددا من القرارات سيتم تنفيذها ابتداء من الاثنين المقبل.
وتتمثل القرارات في:
●غلق جميع منافذ تطاوين على سيارات وشاحنات الشركات البترولية
●يوم الخميس القادم (يوم غضب) أمام مقر اتحاد الشغل بتطاوين
●مراسلة رئاسة الجمهورية ،الحكومة ومجلس النواب و تحميلهم المسؤولية لعدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور.
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