تنسيقية اعتصام الكامور تتّخذ 3 قرارات احتجاجية

اتّخذت تنسيقية اعتصام الكامور خلال اجتماعها اليوم السبت 6 جوان 2020، عددا من القرارات سيتم تنفيذها ابتداء من الاثنين المقبل.

وتتمثل القرارات في:

●غلق جميع منافذ تطاوين على سيارات وشاحنات الشركات البترولية

●يوم الخميس القادم (يوم غضب) أمام مقر اتحاد الشغل بتطاوين

●مراسلة رئاسة الجمهورية ،الحكومة ومجلس النواب و تحميلهم المسؤولية لعدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور.

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