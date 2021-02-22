تنسيقية الكامور تُقرر الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام

أعلن الناطق بإسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد في فيديو نشره مباشرة من مقر ولاية تطاوين مساء اليوم الاثنين، قرار الدخول في إضراب عام لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الأربعاء القادم بكافة ولاية تطاوين و ذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية الممضاة مع الوفد المفاوض الممثل لولاية تطاوين في شهر نوفمبر 2020.

وأوضح الحداد بأن مستشفى تطاوين والصيدليات والمخابز مُستثناة من الإضراب.

وأضاف الناطق بإسم تنسيقية اعتصام الكامور: « لا نرغب في الإضراب ولا في الاعتصامات، بل نُطالب فقط بحقنا » .

يُشار إلى أن جلسة عُقدت مساء اليوم بمقر ولاية تطاوين حضرها الوفد الجهوي المفاوض وتم خلالها التطرق لمراحل تقدم تنفيذ اتفاق الكامور .

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