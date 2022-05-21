تنسيقيّة «الأحزاب الديمقراطيّة» تعلن رفضها لمرسوم الهيئة الاستشاريّة

أعلنت تنسيقيّة « الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة » في بيان مشترك اصدرته اليوم السبت، عن شجبها ورفضها للمرسوم المحدث « لما يسمّى بالهيئة الوطنية الاستشاريّة من اجل جمهوريّة جديدة » ولكلّ التّوجّه الذي يريد رئيس الدولة الذي وصفته بـ »رئيس سلطة الامر الواقع » تكريسه في ظلّ رفضه لأيّ حوار وتماديه في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبداديّة.

واعتبرت هذه الاحزاب (الجمهوري والتكتل والتيار الديموقراطي) أنّ رئيس الجمهورية يدفع بالبلاد نحو مسار « يقزّم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسيّة ويهمّش منظّمات المجتمع المدنيّ ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونيّة فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام » .

ودعت « تنسيقية الاحزاب الديموقراطية » في هذا الصدد كل الأطراف الوطنيّة وخاصّة المنظّمات الوطنيّة إلى رفض المشاركة « فيما يسمّى بلجنة الحوار » ، محمّلة كلّ من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤوليّاته القانونيّة المترتّبة عن المشاركة في قلب هيئات الدّولة.

كما ناشدت « كل القوى الحيّة المتشبثّة بالمسار الديمقراطيّ من أحزاب سياسيّة ومنظّمات مجتمع مدنيّ وشخصيّات وطنيّة التصدّي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدّستور. »

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