تنشط بين تونس والجزائر: تفكيك شبكة مختصة في تهريب المجوهرات

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني بأن دورية مشتركة بين فرقة الإجرام للحرس ببن عروس والمصلحة الأولى بالطريق السيارة (أ 1) فككت، ليلة البارحة، شبكة مختصة في تهريب المجوهرات تنشط بين الجزائر وتونس.

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ اليوم الجمعة 26 اوت 2022، أن الوحدات ألقت القبض على 4 عناصر من هذه الشبكة وحجزت مبلغا ماليا من العملة الجزائرية وسيارتين.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم.

كلمات البحث :الجزائر;المجوهرات;تهريب;تونس