تنصيب أمير اللواء الأمجد الحمّامي متفقّدا عاما للقوّات المسلّحة

تولّى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش مساء اليوم الإثنين 26 جوان 2023، بمقر الوزارة تنصيب أمير اللواء الأمجد الحمّامي متفقّدا عاما للقوّات المسلّحة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

وأشاد وزير الدفاع الوطني خلال هذا الموكب الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة من مدنيين وعسكريين بالدور الرقابي الفعّال الذي تضطلع به التفقدية العامة للقوات المسلّحة منذ انبعاثها في تدعيم قدرات الجيش الوطني وضمان جاهزيته، منوّها بالمجهودات التي تبذلها في سبيل تطوير آليات عمل المؤسسة العسكرية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة.

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