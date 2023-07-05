تنصيب الرئيس المدير العام الجديد للشركة التونسية للملاحة

التئم صباح اليوم الأربعاء 05 جويلية 2023، اجتماع مجلس إدارة استثنائي خصص لتنصيب الرئيس المدير العام الجديد للشركة التونسية للملاحة، فرحات الزواغي خلفا للمتصرف المفوّض عبد القادر الكمالي تحت إشراف وزير النقل ربيع المجيدي.

ودعا الوزير فورا إلى وضع برنامج استثماري لتجديد أسطول الشركة التونسية للملاحة مع المحافظة على سلامة الأسطول المستغل حاليا والإسراع في استكمال أشغال الصيانة المتعلقة بالأسطول المعطّب ووضعه على ذمة الإستغلال.

كما طالب الوزير بالإسراع في وضع خطة عمل محدّدة بآجال مع تحديد المسؤوليات والمشمولات تكون متماشية مع أهداف الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستيك في أفق 2040 ، وتتضمن حلولا ناجعة بناء على تشخيص موضوعي للمشاكل الحقيقية للشركة التونسية للملاحة، وتهدف هذه الخطّة إلى الحفاظ على ديمومة هذه المؤسسة وتطوير أدائها، وتمكّن من إسداء خدمات تليق بالمسافرين بمختلف شرائحهم وتبوّب بلادنا في مراتب مشرّفة على مستوى هذه الخدمات تماشيا مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يعيد للشركة التونسية للملاحة إشعاعها ويحافظ على مكانتها بالموانئ الأجنبية.

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