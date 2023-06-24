تنصيب عائدة الشڨراني مديرة عامة لديوان الخدمات المدرسية

أشرف وزير التربية محمد علي البوغديري يوم الجمعة 23 جوان 2023، على موكب تنصيب عائدة الشڨراني مديرة عامة لديوان الخدمات المدرسية

وحضر هذا الموكب عدد من الاطارات العليا بالوزارة و إطارات وموظّفي ديوان الخدمات

و أكد الوزير على مواصلة العمل في اطار التجديد وتدعيم اداء الديوان، مثمنا مجهود العاملين به وموصيا بخلق ديناميكية جديدة تعمل على تطوير خدماته والنهوض بتحسين جودة الاكلة التي يوفرها لفائدة ابنائنا التلاميذ.

ومن ناحيتها، عبرت عائدة الشڨراني عن اعتزازها بالثقة التي وضعها فيها الوزير وتعهدت بالعمل مع الجميع في اطار الفريق الواحد و الوضوح التام وتكريس مبدا الشفافية في كل المعاملات المتعلقة بالديوان.

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