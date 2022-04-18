تنصيب مديرة عامة جديدة للعقارات الفلاحية

أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، بمقر الادارة العامة للعقارات الفلاحية على موكب تنصيب دلندة شلغاف التومي مديرة عامة جديدة خلفا لمحمد الحزامي، وذلك بحضور نبيل عبيدي رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة.

وفي كلمته، ثمّن الوزير المجهود المبذول من قبل محمد الحزامي طيلة فترة اشرافه على الادارة العامة للعقارات الفلاحية وتفانيه في التعاطي مع الملفات التي عُهدت إليه.

كما تقدم الوزير بتهانيه لدلندة شلغاف التومي، متمنيا لها النجاح في مهامها الجديدة.

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