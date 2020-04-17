تنصيب والية سوسة الجديدة

أشرف صباح اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، وزير الداخلية « هشام مشيشي » على موكب رسمي بمقر ولاية سوسة تولى خلاله تنصيب « رجاء الطرابلسي » والية على الجهة خلفا لـ « عادل الشليوي » .

وقد ألقى الوزير بالمناسبة كلمة توجه من خلالها بالشكر لـ « عادل الشليوي » على المجهودات التي بذلها خلال المدة التي قضاها على رأس ولاية سوسة، مؤكدا على أهمية دور الوالي في النهوض بالعمل الجهوي، تحقيقا للأهداف الحكومية، وعلى ضرورة التنسيق مع المسؤولين الجهويين ودعم مجهودات الأجهزة الأمنية بالجهة والوقوف على الحياد تجاه جميع الأطراف، بما من شأنه أن يساعد على التعاطي مع جميع المسائل المتصلة بمشمولاتهم وبمشاغل مواطني الجهة بالنجاعة والفعالية المرجوتين خاصة في هذا الظرف الإستثنائي المتعلق بمجابهة وباء كورونا المستجد.

هذا وأدّى وزير الداخلية بذات المناسبة زيارات إلى كل من مصحة قوات الأمن الداخلي والفوج الجهوي لوحدات التدخل والإدارة الجهوية للحماية المدنية ومقر إقليم الأمن الوطني بسوسة حيث إطّلع على سير العمل بها، كما عاين سير عمل وحدات الحرس البحري المتمركزة بميناء سوسة فضلا عن مركز الحرس الوطني بهرقلة.

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