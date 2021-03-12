تنطلق غدًا السبت: وزارة الصحة تقدم تفاصيل عملية التلقيح ضد كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، تنطلق بداية من يوم غدٍ السبت 13 مارس 2021 بكامل تراب الجمهورية حيث تمّ تخصيص 25 مركزا جهويا للغرض.

ويكون الإنطلاق بتطعيم مهنيّي الصحة ذوي العلاقة المباشرة بهذا المرض والمسجّلين بالمنصة الإلكترونية (Evax) علما وأن الهدف من هذه الجلسة الوصول إلى تلقيح 50٪ من سكان البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصة الصباحية ستخصّص لتطعيم طواقم التلقيح وستخصص الحصة المسائية لتلقيح الدفعة الأولى لمهنيي الصحة المسجلين بالمنصة الإلكترونية.

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