تنطلق غدًا: مشيشي في زيارة رسمية إلى ليبيا ليومين

يؤدي رئيس الحكومة هشام مشيشي زيارة رسمية الى ليبيا تمتد على يومي السبت والاحد 22 و23 ماي 2021، بدعوة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وسيرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى ممثل في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.

وسيلتقي رئيس الحكومة بنظيره الليبي وعدد من المسؤولين السامين، كما سيكون للوفد المرافق رفيع المستوى، مباحثات مع نظرائه الليبيين لتعزيز ودفع سبل التعاون المتاحة على أكثر من صعيد.

وتتزامن هذه الزيارة مع استئناف الرحلات الجوية عبر الخطوط التونسية تونس- طرابلس وهي اول ناقلة جوية تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا.

كما سيتم بالمناسبة افتتاح المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز و البناء و الصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، مما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة ببن البلدين خاصة في مجال اعادة الإعمار.

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