تنفيذ قرارات هدم في «كوكو بيتش» بغار الملح: معتمد أوتيك يُوضّح

أكد معتمد اوتيك رامي المعمري في تصريح لإذاعة شمس اف أم اليوم الإثنين 30 ماي 2022، أن قرارات الهدم التي تم تنفيذها « بكوكو بيتش » بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت الأيام الفارطة كانت « جراء مخالفتهم لكراسات الشروط ».

وأكد المعمري أن من بين شروط الحصول على الرخصة ان تكون البناءات خفيفة قابلة للرفع إثر نهاية الموسم، متهما من تمّ تنفيذ قرارات هدم في حقهم بتعمّد البناء بمواد صلبة.

وأشار المعتمد إلى أن الرخص تُمنح لطالبيها من قبل اللجنة الجهوية للشواطئ وتكون صالحة بداية من 15 جوان إلى حدود 16 سبتمبر من كل عام.

وقال المعتمد إن 114 شخص تقدموا بمطالب للحصول على تراخيص لهذا الموسم.

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