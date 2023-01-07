تنفيذ 174 قرار غلق فضاءات فوضوية للطفولة المبكّرة

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تقرر تعيين عبد الرؤوف الصالح متصرفا مفوضا لشركة النقل بتونس خلفا لرمزي خزندار.

الطفولة المبكّرة :

تنفيذ 174 قرار غلق فضاءات فوضوية للطفولة المبكّرة

تنفيذ 174 قرار غلق من بين 369 قرار ا صادرا ضدّ الفضاءات الفوضوية المخالفة للتراتيب

التأكيد على كافة الجهات المتدخلة قصد تعزيز جهود الرقابة والتفقد للفضاءات الفوضويّة التي تستقبل خارج الصيغ القانونية الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم التأكيد على كافة الجهات المتدخلة قصد تعزيز جهود الرقابة والتفقد للفضاءات الفوضويّة التي تستقبل خارج الصيغ القانونية الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة باعتبار ما تمثّله من تهديد لمصلحة الطفل الفضلى.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إلى حدود شهر ديسمبر 2022 اصدار 369 قرار غلق وتنفيذ 174 من بينها في انتظار استكمال تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن بقية الفضاءات الفوضوية المخالفة للتراتيب المنظمة لقطاع مؤسسات الطفولة المبكّرة.

ووضعت الوزارة على ذمّة الأولياء عبر بوابة الطفولة على شبكة الأنترنات قائمة رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية.

كما أتاحت الوزارة لعموم المواطنين إمكانية الاشعار حول الفضاءات العشوائية الناشطة على خلاف الصيغ القانونية من خلال الرقم الأخضر المجّاني 1809 للإحاطة والتوجيه وتلقّي الإشعارات عن بعد حول حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى أو من خلال الروابط التالية على شبكة الأنترنات :

بوابة الطفولة :

http://toufoula.femme.gov.tn/parent//

منصة حماية الطفولة :

https://dpe.tn/home

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