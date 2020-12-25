تنفيل جريح عملية أكودة الارهابية الوكيل رامي الإمام برتبة

استقبل ظهر اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، وزير الداخلية « توفيق شرف الدين »، بمقر وزارة الداخلية، جريح العملية الارهابية التي جدّت يوم 06 سبتمبر 2020 بمفترق أكودة القنطاوي الوكيل البطل بالحرس الوطني « رامي الإمام ».

وقد تولّى الوزير تكريمه حيث اطمئن على حالته الصحية متوجها له بكل الشكر على ما قدمه من أجل الوطن، مكبرا فيه رغبته الجامحة لمعاودة مباشرة مهامه واستعداده اللامشروط لمواصلة مشاركة زملائه من مختلف الأسلاك في مجابهة التحديات دفاعا عن مناعة الوطن.

وقد أذن الوزير بذات المناسبة بتنفيل الوكيل « رامي الإمام » برتبة عرفانا له بما قدّمه، وتشجيعا له لمواصلة مسيرته المهنية الأمنية المقدسة.

كما كان هذا التكريم فرصة لإستذكار زميله الشهيد البطل « سامي المرابط » الذي قدّم روحه الزكية في نفس العملية من أجل الوطن.

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