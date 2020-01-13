تنقّل قيس سعيّد لعمان على متن طائرة تجارية: الخطوط التونسية تُوضّح

أصدرت شركة الخطوط التونسية مساء اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا على إثر تداول بعض المواقع الإعلامية لخبر تنقّل رئيس الجمهورية قيّس سعيّد على متن طائرة تجارية تابعة للخطوط التونسية عوضا عن الطائرة الرئاسية الخاصّة.

وأوضحت الناقلة الوطنية بأن الطائرة الرئاسية تتطلّب مراجعة فنّية معمّقة طبقا لمقتضيات السلامة الجوية وبناء على ذلك تمّ تخصيص طائرة تابعة للأسطول التجاري للشركة قصد تأمين رحلة رئيس الدولة إلى سلطنة عمان.

وأكدت الشركة أنّ الرحلة لم تؤثّر على البرنامج التجاري لها.

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