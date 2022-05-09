تهاطل كميات كبيرة من الأمطار: الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى الحذر

أصدرت وزارة الداخلية ظهر اليوم الاثنين، بلاغا على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار اليوم 09 ماي 2022 وإمكانية تواصل التقلبات المناخية خلال هذه الليلة والأيام القادمة.

ودعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند السياقة والتعديل من السرعة واحترام مسافة الأمان مع عدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلي بالرّصانة وخاصّة احترام اشارات الأعوان التي تنظم حركة الجولان تفاديا لكلّ ما من شأنه أن يخلّ بالسّيلان الطبيعي لحركة المرور.

وللاسترشاد والمساعدة والنجدة عند الضرورة الاتصال بالرّقم التالي: 71.343.201

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