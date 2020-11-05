تواريخ إجراء امتحان البكالوريا لسنة 2021

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تسريب امتحان البكالوريا إعلامية ومدير الامتحانات يعلّق على الحادثة سُرّب يوم أمس الاثنين، امتحان البكالوريا لمادة الإعلامية المقرر اليوم 27 ماي على مواقع التوا ...

نجاح سجين محكوم بالمؤبد في امتحان البكالوريا نجح سجين تونسي بسجن بازمة من ولاية قبلي يبلغ من العمر 34 سنة في الحصول على شهادة البكال ...

وزارة التربية تسجل 247 حالة غش في امتحان الباكالوريا لسنة 2015 افاد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية "عمر الولباني" في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 3 جوي ...