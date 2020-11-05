تواريخ إجراء امتحان البكالوريا لسنة 2021

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020، يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2021.
ويضبط القرار تاريخ دورتي امتحان الباكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2021.
وتجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 16 جوان 2021 والأيام الموالية، وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 والأيام الموالية.
يفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم 1 نوفمبر 2020 ويختتم يوم 30 نوفمبر 2020.
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