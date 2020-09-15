تواصل إنقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن تواصل إنقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات نتيجة نزول الأمطار.

والطرقات المغلقة تشمل:

- الطريق الجهويّة رقم 95 مستوى المكنين الرّابطة بين المهديّة والمكنين ويُمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الجهويّة رقم 82 الرّابطة بين طبلبة والبقالطة.

- الطريق الجهويّة رقم 90 مستوى سيدي بالنور الرّابطة بين قصور الساف وسيدي بالنور ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الجهويّة رقم 82 الرّابطة بين طبلبة والبقالطة.

- الطريق الجهويّة رقم 93 مستوى منطقة منطقة المزدور الرابطة بين منزل حرب وجمال ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الجهويّة رقم 88 الرابطة بين بنبلة وبنان.

- الطريق الجهويّة رقم 94 مستوى منزل حياة الرّابطة بين زرمدين ومنزل حياة ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق المحلية رقم 866 الرابطة بين جمال والمزاوغة.

- الطريق المحلية رقم 824 مستوى وادي القلتة الوردانين الرابطة بين الثريات ومعتمر ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الجهوية رقم 88 الرابطة بين الثريات والوردانين.

- الطريق الجهوية رقم 191 (طريق شيبة) الرابطة بين سيدي بالنور وشيبة ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الجهويّة رقم 82 الرّابطة بين البقالطة والبغدادي.

- الطريق الجهوية رقم 88 مستوى مصنع البلاستيك (المكنين) الرابطة بين طوزة والمكنين ويمكن تحويل حركة المرور عبر بوحجر وبنان.

- الطريق المحلية رقم 1561 أحواز مساكن الرّابطة بين الوردانين ومساكن ويمكن تحويل حركة المرور عبر الثريات.

ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطريق إلى أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع إستعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.

كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

ويمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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