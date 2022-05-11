تواصل الاضطرابات الجوية اليوم



تتواصل اليوم الأربعاء، الاضطرابات الجوية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية منتظرة بالجنوب الشرقي ثم تشمل تدريجيا بعض معتمديات الشمال والوسط.

ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 18 بالمرتفعات، وبين 25 و29 ببقية المناطق.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد.

كلمات البحث :الاضطرابات الجوية;طقس