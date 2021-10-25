تواصل التقلبات الجوية اليوم مع أمطار غزيرة مرتقبة

تتواصل اليوم الاثنين، التقلبات الجوية، حيث تكون هناك أمطار رعدية غزيرة احيانا بالشمال والوسط الشرقي ، مع سحب احيانا كثيفة ببقية الجهات.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و21 درجة بالشمال والوسط وبين 21 و27 بالجنوب.

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