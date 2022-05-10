تواصل التقلّبات الجوية مع انخفاض في الحرارة

اخر تحديث : 10/05/2022

أمطار

تتواصل اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، التقلبات الجوية والأمطار المتفرقة والرعدية متوقعة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.
تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب شرق البلاد وقليل الاضطراب بالشمال.
انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 14 و19 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 19 و25 ببقية الجهات كما تصل محليا إلى 29 بالجنوب.


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