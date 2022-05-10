تواصل التقلّبات الجوية مع انخفاض في الحرارة

تتواصل اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، التقلبات الجوية والأمطار المتفرقة والرعدية متوقعة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب شرق البلاد وقليل الاضطراب بالشمال.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 14 و19 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 19 و25 ببقية الجهات كما تصل محليا إلى 29 بالجنوب.

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