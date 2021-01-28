تواصل الرياح القوية والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الخميس، بتواصل الرياح القوية بالسواحل الشمالية وبالمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س، ومن المنتظر أن تتقلص حدتها ببقية الجهات، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد شمال البلاد حيث يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج، مضطرب بالسواحل الشرقية.

ارتفاع متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 20 و24 درجة ببقية المناطق.

سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط.

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