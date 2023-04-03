تواصل الغيث النافع

تتواصل اليوم الاثنين، مؤشرات التكونات الرعدية التي ترافقها امطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال وبجهة الوطن القبلي، مع صحو مرتقب جنوب البلاد.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، تحذيراتمعهد الرصد الجوي مستمر سىريان مفعولها بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة بالشمال والوسط، في حدود 12 بالمرتفعات، وتكون بين 21 و25 درجة ببقية الجهات.

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