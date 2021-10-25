تواصل الغيث النافع خلال الساعات القادمة

يتواصل خلال الساعات القادمة، الغيث النافع مع تقلص نسبي مرتقب في فاعلية التقلبات الجوية مما يفسر تراجع مؤشر اليقظة إلى المستوى الأول .

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة محينة، إلى الانتباه عند ممارسة بعض الانشطة نظرا لنزول الامطار الرعدية، مشيرا إلى أن الولايات بالوسط الغربي والجنوب يكون فيها الوضع الجوي مستقر .

تكون الأمطار محليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية على غرار بنزرت، تونس الكبرى، باجة وجندوبة.

كما تتواصل الرياح قوية قرب السواحل والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، أما البحر شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 17 و21 درجة وتكون في حدود 15 بالمرتفعات الغربية.

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