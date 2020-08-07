تواصل انتشار النيران بجبل الناظور بغار الملح

يتواصل انتشار النيران بجبل الناظور بغار الملح إلى حد هذه اللحظة.

وقد أعلن العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم مساء اليوم الجمعة، تفعيل المخطط الجهوي الميداني لتنظيم النجدة بولاية بنزرت، وذلك من أجل السيطرة على الحريق الذي كان اندلع عشية اليوم.

وأوضح المصدر ذاته، بأنه بالتنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت، محمد قويدر، تم استنفار ما يزيد عن 10 آليات تابعة لمصالح الحماية المدنية ودائرة الغابات التابعة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت، إلى جانب باقي الإطارات البشرية الميدانية، من أجل الحد من تداعيات الحريق والنسيج الغابي الجبلي وبالأخص منع وصول النيران للمحيط السكني القريب من موقع الحريق.

كما جدد التأكيد على عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية أو لوجستية، باستثناء ما أتت عليه النيران، من غابة شعراء، بلغت مساحتها حتى الساعة العاشرة ليلا ما يزيد عن 5 هكتارات.

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