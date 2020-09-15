تواصل مؤشرات نشاط الخلايا الرعدية

تتواصل اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، مؤشرات نشاط الخلايا الرعدية بالشمال والسواحل الشرقية ومن المنتظر ان تكون هناك أمطار احيانا غزيرة بالجنوب الشرقي، هذا وتتقلص فاعلية التقلبات الجوية اخر النهار وأثناء الليل.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب شرق البلاد.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال والوسط و الجنوب الشرقي وتكون بين 28 و32 ببقية الجهات.

اليوم 15 سبتمبر هو اليوم العربي للأرصاد الجوية وشعار هذه السنة هو المناخ وسلامة المجتمع.

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