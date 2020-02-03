تواصل مداولات الأحزاب حول الوثيقة التعاقدية المعدلة

انعقدت اليوم الاثنين 3 فيفري 2020، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر الضيافة بقرطاج المداولات حول الوثيقة التعاقدية المعدلة من طرف الأحزاب بإشراف رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ.

وقد حضر الاجتماع نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي و سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة و زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب و سليم العزابي امين عام حركة تحيا تونس و مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي و عدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري وعلي الحفصي امين عام حركة نداء تونس و السيدة ريم محجوب عن افاق تونس .

و يهدف هذا الاجتماع إلى الوصول الى وثيقة تعاقدية نهائية والمصادقة عليها و الاتفاق على الخطوات الموالية لمسار تشكيل الحكومة .

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