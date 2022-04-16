توجيه قاطرتين من ميناء صفاقس إلى ميناء قابس

تحول المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس محمد إقبال الدريدي مساء اليوم السبت 16 أفريل 2022، صحبة معتمد صفاقس المدينة إلى مقر إدارة الميناء التجاري بصفاقس أين أشرف على جلسة عمل بحضور مدير الميناء التجاري بصفاقس بالنيابة خصصت للتباحث بخصوص الحادثة المتعلقة بغرق السفينة التجارية الاجنبية XELO بسبب سوء الأحوال الجوية بخليج قابس قبالة السواحل الجنوبية لتونس والقادمة من ميناء دمياط (مصر) في اتجاه ميناء لافاليت (مالطا) والمحملة بـ 750 طنا من الوقود.

وكشفت ولاية صفاقس بأنه تم بعد التنسيق مع الإدارة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ والميناء التجاري بقابس اتخاذ الإجراءات التالية كمساهمة ميناء صفاقس:

- توفير 3 حاويات محملة بمعدات ضد التلوث، تم نقلها عن طريق البر اليوم إلى ميناء قابس.

- تخصيص قاطرتان مع جميع افراد الطاقم سيغادرون في غضون الساعات القليلة القادمة من ميناء صفاقس في إتجاه ميناء قابس للمشاركة.

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