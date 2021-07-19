توزيع التلقيح على الصيدليات الخاصة مجّانا انطلاقا من الاسبوع القادم

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي في نقطة إعلامية اليوم الاثنين، أن تونس إستهلكت إلى حدود اليوم 2.4 مليون جرعة تلقيح فيما تصل 2.1 مليون جرعة إضافية من التلاقيح أواخر شهر جويلية في إطار الشراءات المباشرة والهبات، وهو ما سيعزّز المخزون ليصل إلى 3.2 مليون جرعة وسيدعم بالتالي حملة التلقيح وسيسرّع في نسقها، على حد تعبيره.

كما أوضح فوزي المهدي أنّ الوزارة ستشرع بداية من يوم غد الثلاثاء 20 جويلية 2021 في العمل بحملات « الأبواب المفتوحة » طيلة يومي العيد بـ 29 مركز تلقيح بكامل أنحاء الجمهورية والتي سيتم خلالها تطعيم من بلغت أعمارهم 18 سنة فما فوق، مبرزا أن التلاقيح التي سيتمّ إستعمالها هي سينوفارم الصيني الذي يناسب كل الفئات العمرية وتلقيح أسترازينيكا لمن سنهم فوق 45 سنة.

ودعا الوزير بالمناسبة الإطارات الطبية وشبه الطبية المتطوعة للتنسيق مع الإدارات الجهوية ومراكز التلقيح للمساهمة في هذه المبادرة، كما ذكّر الدكتور فوزي مهدي أنه إضافة إلى الـ 96 مركز تلقيح والـ50 مركز صحة أساسية سيضاف 150 مركز صحة أساسية في الأسبوع القادم لمعاضدة الجهود وأن الوزارة ستعلن في الأيام القليلة القادمة عن إنطلاق عملية التلقيح بالصيدليات الخاصة بصفة مجانيّة.

وفيما يخص حملات التلقيح المتنقلة، قال الوزير إنه تمّ تطعيم 108 ألف جرعة بكامل تراب الجمهورية منذ إنطلاق العمل بهذه الحملات التي تستهدف المواطنين القاطنين بالقرى والأرياف المعزولة حيث يتمّ تسجيلهم على منظومة إيفاكس وتطعيمهم باللقاح بصفة متزامنة.

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