توزيع المصابين الـ 18 بفيروس كورونا في تونس حسب الولايات

تم اليوم السبت، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ بعد صدور نتائج 70 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 02 نتائج إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 18 حالة مؤكدة.

وتتوزع المصابين كآلاتي :

(05) حالة في ولاية أريانة حالتين مستوردتين قادمتين من مصر إضافة إلى 3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.

(01) حالة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا.

(03) حالة في ولاية المهدية إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى.

(06) حالة في ولاية تونس إحداها لمقيمة من جنسية إيطالية إضافة إلى حالتين مستوردتين قادمتين من فرنسا و3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.

(02) حالة في ولاية بنزرت إحداها مستوردة قادمة من سترازبورغ (غادرت تونس) إضافة إلى حالة محليّة أصيبت بالعدوى.

(1) حالة في ولاية تطاوين قادمة من فرنسا.

وأعلنت وزارة الصحة أنّه تمّ إلى حدّ هذا اليوم وضع 4617 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، 2170 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.

كلمات البحث :كورونا;مصابين;ولايات