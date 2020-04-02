توزيع المصابين الـ455 بفيروس كورونا حسب الولايات

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15 إصابة بفيروس كورونا في تل أبيب أعلنت الصحة في تل أبيب في بيان لها اليوم الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما ...

فيروس كورونا: ارتفاع عدد المصابين إلى 54 حالة أعلنت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في نقطة إعلامي ...

توزيع حالات المصابين الـ13 بفيروس كورونا حسب الولايات كشفت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة نصاف بن علية خلال لقاء إ ...

رابع وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في إيطاليا إلى 4 حالات وفاة، حيث توفي رجل مسن (84 ...