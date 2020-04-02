توزيع المصابين الـ455 بفيروس كورونا حسب الولايات

ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 455 حالة مؤكدة تتوزع على 22 ولاية.
وفيما يلي توزيع المصابين حسب الولايات:
تونس (105)، أريانة (60)، مدنين (51)، بن عروس (45)، المنستير (26)، سوسة (41)، قبلي (28)، صفاقس (20)، بنزرت (15)، نابل (11)، منوبة (10)، تطاوين (07)، قابس (05)، المهدية (08)، الكاف (05)، زغوان (02)، توزر (01)، سيدي بوزيد (03)، القيروان (04)، القصرين (02)، قفصة (05)، باجة (01).
كلمات البحث :الولايات;كورونا;مصابين
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