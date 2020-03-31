توزيع المصابين بفيروس كورونا على 22 ولاية

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 394 شخصا تتوزع على 22 ولاية.

وفيما يلي توزيع الإصابات:

تونس (94)، أريانة (56)، مدنين (43)، بن عروس (41)، المنستير (26)، سوسة (31)، قبلي (16)، صفاقس (19)، بنزرت (13)، نابل (10)، منوبة (08)، تطاوين (07)، قابس (05)، المهدية (07)، الكاف (06)، زغوان (02)، توزر (01)، سيدي بوزيد (03)، القيروان (02)، القصرين (02)، قفصة (01)، باجة (01).

عدد الوفيات: 10 (03 صفاقس، 01 سوسة، 02 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت).

وسجّلت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا.

كما أهابت وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

كلمات البحث :تونس;كورونا;مصابين