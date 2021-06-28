توزيع حالات الإصابة المسجلة بالسلالة الهندية بالولايات

أعلنت وزارة الصحّة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه وبعد إستكمال عمليّات التقطيع الجينيّ، تأكّد رصد (07) حالات عدوى مؤكّدة بالسلالة المتحوّرة « دلتا » بجهة القيروان.

كما أثبتت عمليات التقطيع الجيني الجزئي المتواصلة وجود (11) حالة اضافية للسلالة في كلّ من تونس الكبرى وسليانة والمنستير.

وأمام تواصل إرتفاع نسق إنتشار فيروس كورونا وإزاء ما تمثّله السلالات المتحوّرة من خطر على حياة المواطنين، دعت وزارة الصحة الجميع إلى الإلتزام بالبروتوكولات الصحيّة وبالإجراءات الحمائيّة قصد كسر حلقات العدوى والحدّ من خطورة انتشار السلالات المتحوّرة.

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