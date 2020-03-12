توزيع حالات المصابين الـ13 بفيروس كورونا حسب الولايات

كشفت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة نصاف بن علية خلال لقاء إعلامي اليوم الخميس 12 مارس 2020، عن توزيع حالات المصابين الـ13 بفيروس كورونا حسب الولايات.

والحالات كالآتي:

-(03) حالات في ولاية أريانة إحداها قادمة من مصر إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى (وتجدر الإشارة إلى أنّ الحالتين المحليّتين ينتميان إلى عائلة المصاب الوافد من مصر).

(01)- حالة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا.

(03)- حالة في ولاية المهدية إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى (وتجدر الإشارة إلى أنّ الحالتين المحليّتين ينتميان إلى عائلة المصاب الوافد من إيطاليا).

(05)- حالات في ولاية تونس إحداها لمقيمة من جنسية إيطالية إضافة إلى حالتين قادمتين من فرنسا وحالتين محليتين أصيبتا بالعدوى بعد مخالطة المصابة من الجنسية الايطالية.

(01) حالة في ولاية بنزرت قادمة من سترازبورغ (غادرت تونس).

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