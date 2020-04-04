توزيع عدد مصابي كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 553 شخصا موزعين على 22 ولاية.
وفيما يلي توزيع المصابين:
تونس : 132
أريانة : 69
بن عروس : 54
منوبة : 16
نابل : 11
زغوان : 02
بنزرت : 15
باجة : 01
الكاف : 05
سوسة : 48
المنستير : 27
المهدية : 10
صفاقس : 29
القيروان : 04
القصرين : 02
سيدي بوزيد : 05
قابس : 07
مدنين : 58
تطاوين : 17
قفصة : 10
توزر : 01
قبلي : 30
كلمات البحث :الولايات;كورونا;مصاب
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