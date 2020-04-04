توزيع عدد مصابي كورونا حسب الولايات

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توزيع مصابي كورونا الـ495 على الولايات أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 495 شخصا موزعين على 22 و ...

توزيع المصابين الـ455 بفيروس كورونا حسب الولايات ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 455 حالة مؤكدة تتوزع على 22 ولاية. و ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 278 إصابة تتوزع ...

الفخفاخ يُعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 24 حالة أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الاثنين، ارتفاع ...