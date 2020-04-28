توزيع مصابي فيروس كورونا على الولايات

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 975 حالة مؤكدة من بين 21477 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.
وفيما يلي توزيع المصابين:
تونس 211
أريانة 96
بن عروس 93
منوبة 39
نابل 13
زغوان 3
بنزرت 25
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 6
سليانة 3
سوسة 82
المنستير 37
المهدية 16
صفاقس 36
القيروان 6
القصرين 8
سيدي بوزيد 5
قابس 23
مدنين 87
تطاوين 35
قفصة 43
توزر 5
قبلي 99
عدد الحالات المتماثلة للشفاء: 279 حالة.
عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 17 مصابا.
عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 76 مصابا.
كلمات البحث :كورونا;مصاب;ولاية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.