توزيع مصابي فيروس كورونا على الولايات

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 975 حالة مؤكدة من بين 21477 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.

وفيما يلي توزيع المصابين:

تونس 211

أريانة 96

بن عروس 93

منوبة 39

نابل 13

زغوان 3

بنزرت 25

باجة 3

جندوبة 1

الكاف 6

سليانة 3

سوسة 82

المنستير 37

المهدية 16

صفاقس 36

القيروان 6

القصرين 8

سيدي بوزيد 5

قابس 23

مدنين 87

تطاوين 35

قفصة 43

توزر 5

قبلي 99

عدد الحالات المتماثلة للشفاء: 279 حالة.

عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 17 مصابا.

عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 76 مصابا.

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