توزيع مصابي كورونا الـ495 على الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 495 شخصا موزعين على 22 ولاية.
وفيما يلي توزيع المصابين على الولايات:
تونس : 112
أريانة : 67
بن عروس : 49
منوبة : 10
نابل : 11
زغوان : 02
بنزرت : 15
باجة : 01
الكاف : 05
سوسة : 45
المنستير : 27
المهدية : 09
صفاقس : 22
القيروان : 04
القصرين : 02
سيدي بوزيد : 05
قابس : 07
مدنين : 57
تطاوين : 09
قفصة : 05
توزر : 01
قبلي : 30
وأهابت وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.
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