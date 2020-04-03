توزيع مصابي كورونا الـ495 على الولايات

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توزيع المصابين الـ455 بفيروس كورونا حسب الولايات ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 455 حالة مؤكدة تتوزع على 22 ولاية. و ...

التوزيع الجغرافي لمصابي كورونا في تونس أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 278 إصابة تتوزع ...

الفخفاخ يُعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 24 حالة أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الاثنين، ارتفاع ...

توزيع المصابين بفيروس كورونا على 22 ولاية أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 394 شخصا تتوزع ...