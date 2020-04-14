توزيع مصابي كورونا حسب الولايات

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توزيع عدد مصابي كورونا حسب الولايات أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 553 شخصا موزعين على 22 ول ...

توزيع مصابي كورونا الـ495 على الولايات أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 495 شخصا موزعين على 22 و ...

التوزيع الجغرافي لمصابي ووفيات كورونا حسب الولايات ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 671 شخصا موزعين على 22 ولاية، مع تسجيل 25 وفاة، وفق بلاغ ...

التوزيع الجغرافي للمصابين الـ623 بفيروس كورونا حسب الولايات ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 623 شخصا يتوزعون على 23 ولاية، فيما بلغ عدد الوفيات ...