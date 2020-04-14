توزيع مصابي كورونا حسب الولايات

ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 747 حالة تتوزع على 23 ولاية، فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة.
وتتوزع الإصابات على هذه الولايات:
تونس 174
أريانة 84
بن عروس 79
منوبة 35
نابل 12
زغوان 03
بنزرت 17
باجة 03
جندوبة 01
الكاف 05
سوسة 64
المنستير 35
المهدية 12
صفاقس 31
القيروان 06
القصرين 02
سيدي بوزيد 05
قابس 15
مدنين 70
تطاوين 23
قفصة 23
توزر 03
قبلي 45
وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.
ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
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