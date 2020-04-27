توزيع مصابي كورونا حسب الولايات

اخر تحديث : 27/04/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 967 حالة مؤكدة من بين 21081 تحليلا إجماليا.
ويتوزع المصابون كالآتي:

تونس 209
أريانة 95
بن عروس 93
منوبة 39
نابل 12
زغوان 4
بنزرت 22
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 6
سليانة 3
سوسة 82
المنستير 37
المهدية 16
صفاقس 36
القيروان 6
القصرين 8
سيدي بوزيد 5
قابس 22
مدنين 87
تطاوين 35
قفصة 43
توزر 5
قبلي 98
ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق