توزيع مصابي كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 967 حالة مؤكدة من بين 21081 تحليلا إجماليا.

ويتوزع المصابون كالآتي:

تونس 209

أريانة 95

بن عروس 93

منوبة 39

نابل 12

زغوان 4

بنزرت 22

باجة 3

جندوبة 1

الكاف 6

سليانة 3

سوسة 82

المنستير 37

المهدية 16

صفاقس 36

القيروان 6

القصرين 8

سيدي بوزيد 5

قابس 22

مدنين 87

تطاوين 35

قفصة 43

توزر 5

قبلي 98

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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