توزيع مصابي كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 967 حالة مؤكدة من بين 21081 تحليلا إجماليا.
ويتوزع المصابون كالآتي:
تونس 209
أريانة 95
بن عروس 93
منوبة 39
نابل 12
زغوان 4
بنزرت 22
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 6
سليانة 3
سوسة 82
المنستير 37
المهدية 16
صفاقس 36
القيروان 6
القصرين 8
سيدي بوزيد 5
قابس 22
مدنين 87
تطاوين 35
قفصة 43
توزر 5
قبلي 98
ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.
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