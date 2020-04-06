توزيع مصابي كورونا على 22 ولاية

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 596 شخصا موزعين على 22 ولاية.

وفيما يلي توزيع الإصابات:

تونس: 139

أريانة: 77

بن عروس: 57

منوبة: 20

نابل: 11

زغوان: 02

بنزرت: 16

باجة: 02

الكاف: 05

سوسة: 53

المنستير: 26

المهدية: 11

صفاقس: 29

القيروان: 05

القصرين: 02

سيدي بوزيد: 05

قابس: 09

مدنين: 62

تطاوين: 17

قفصة: 10

توزر: 01

قبلي: 37

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

وسجلت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.

كما دعت وزارة الصحة، بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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