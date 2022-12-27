توزيع وسائل نقل على هياكل النهوض الاجتماعي والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة

تمّ يوم أمس الاثنين، توزيع عدد من وسائل النقل لفائدة المؤسسات الاجتماعية الخاضعة لإشراف الوزارة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم الفئات الهشة والمتعلق باقتناء وسائل النقل لفائدة هياكل النهوض الاجتماعي و حافلات لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بغاية وصول الخدمات الاجتماعية إلى كل منطقة من مناطق الجمهورية.

وتتمثل وسائل النقل التي تم توزيعها والبالغ عددها 122 وسيلة كما يلي: 94 سيارة بين خفيفة ورباعية الدفع لفائدة الأقسام والوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية و10 سيارات ذات 09 مقاعد لفائدة المؤسسات الاجتماعية و12 حافلة ذات 16 و29 مقعد لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة و05 حافلات لفائدة المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحافلة لفائدة المعهد الوطني لرعاية الطفولة.

وأكد مالك الزاهي بالمناسبة أن الدولة تعوّل على كل الأخصائيين الاجتماعيين لتقديم الخدمات لفائدة منظوري الوزارة في كل شبر من تراب الجمهورية ، داعيا إياهم إلى ضرورة مزيد التعهد بالمواطن وإسداء الخدمات لفائدته في أحسن الظروف.

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