توسيم رئيس الجمهورية برتبة أثير من صنف الاستحقاق الوطني الجزائري‎

قلّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الأحد، وساما برتبة أثير من صنف الاستحقاق الوطني وهو أعلى وسام تمنحه الدولة الجزائرية، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يؤديها رئيس الدولة إلى الجزائر.

ويأتي ذلك « تقديرا له وامتنانا لتونس شعبا وحكومة على ما تحلت به عبر التاريخ ولا سيما أيام ثورة الجزائر من دعم وتضحيات مشتركة، وما اتسمت به العلاقات الثنائية بين البلدين من تفاهم وتعاون وتآزر عزز السلم والأمن والاستقرار » .

كما أقام الرئيس الجزائري مساء الأحد بقصر الشعب مأدبة عشاء على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له .

وقد حضر هذه المأدبة كل من الوزير الأول الجزائري ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة وأعضاء الحكومة الى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالجزائر.

وفي ختام الزيارة، ودع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس التونسي قيس سعيد والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين حيث أقيمت له مراسم توديع رسمية .

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