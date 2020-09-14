توصيات إدارتيْ حرس وشرطة المرور بمناسبة العودة المدرسية والجامعية غدًا

أكدت إدارتا حرس وشرطة المرور بوزارة الداخلية في بلاغ، أن عديد الطرقات بمختلف ولايات الجمهورية ستشهد كثافة في حركة المرور يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 سبتمبر 2020 بداية من السادسة وإلى غاية التاسعة صباحا ومن الساعة الرابعة إلى غاية السابعة مساء، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لسنة 2020/2021.

ودعا البلاغ مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك:

عدم الإفراط في السرعة.

عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.

الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

تجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

ضرورة إستعمال حزام الأمان.

وجوب ترك مسافة أمان أثناء المتابعة في السير.

وذكّرت وزارة الداخلية كافة السواق بضرورة تفقد التجهيزات الفنية لعرباتهم لتفادي المخاطر والأعطاب والحوادث كما تدعوهم لتجنب السياقة في حالة التعب والإرهاق.

هذا وقد تم وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:

193 الحرس الوطني.

197 الأمن الوطني.

71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.

71.343.201 إدارة شرطة المرور.

80.10.11.11 الرقم الأخضر لوزارة الداخلية.

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