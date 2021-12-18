توصيات الداخلية لمستعملي الطريق بمناسبة عطلتَيْ الشتاء ورأس السّنة الإداريّة

أعلنت إدارة حرس المرور وإدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أن عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور بمناسبة عطلة الشتاء المدرسيّة والجامعيّة لسنة 2021 والتي تتخللها عطلة رأس السّنة الإداريّة 2022، وخاصّة في التواريخ والأوقات التالية:

- يوم السبت 18 ديسمبر 2021 بداية من الساعة 10.00 إلى غاية الساعة 20.00

- يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 بداية من الساعة 10.00 إلى غاية الساعة 20.00

- يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 بداية من الساعة 12.00 إلى غاية الساعة 06.00

- يوم السبت 01 جانفي 2022 بداية من الساعة 10.00 إلى غاية الساعة 20.00

- يوم الأحد 02 جانفي 2022 بداية من الساعة 10.00 إلى غاية الساعة 20.00

ودعت الداخلية مستعملي الطريق لإتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك بـ:

- عدم الإفراط في السّرعة واحترام علامات المرور.

- عدم نقل ركّاب في وسيلة غير معدّة للغرض.

- الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

- تجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

- تجنب السياقة في حالة تعب.

- ضرورة استعمال حزام الأمان.

- وجوب ترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السّير.

- ضرورة تفقد التجهيزات الفنية للعربات لتفادي المخاطر والأعطاب والحوادث.

كما أكدت الداخلية أنها تضع كلّ الإمكانيّات المادية والبشريّة اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم ويمكنهم عند الضرورة الإتصال بهواتف النجدة التالية:

71.343.201 أو 71.342.787 إدارة شرطة المرور.

71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.

80.10.11.11 الرقم الأخضر لوزراة الداخلية.

197 الأمن الوطني.

193 الحرس الوطني.

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