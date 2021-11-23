توصيات اللجنة العلمية إثر ظهور بؤر لعدوى فيروس كورونا

اخر تحديث : 23/11/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا تونس

أكّد عضو اللجنة لمجابهة انتشار فيروس كورونا أمين سليم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة اجتمعت اليوم وأوصت بضرورة مراقبة البؤر الجديدة لعدوى فيروس كورونا ببعض المؤسسات التربوية في 4 ولايات وايقاف سلسلة العدوى.
ولفت المتحدّث إلى أن بؤر عدوى جديدة ظهرت في بعض المؤسسات التربوية بولايات القيروان والمنستير وسوسة ونابل (الهوارية).
وأكد عضو اللجنة أن حلقات العدوى ظهرت في صفوف الإطار التربوي غير الملقح والتلاميذ، مؤكدا على ضرورة تكثيف عمليات التلقيح بالوسط المدرسي واتباع البروتوكول الصحي وغلق المؤسسات التربوية إن اقتضى الأمر ذلك.


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